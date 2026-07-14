10 yıldır günlerim acıyla geçiyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde iki oğlu ve bir damadını şehit veren 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, aradan geçen 10 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in oğulları Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve damadı Lütfi Gülşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sabaha karşı F-16 savaş uçağından atılan bombanın isabet etmesi sonucu şehit oldu. Evlatlarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Gülşen, "Damadım, Lütfi ve oğlum Hakan'la Mehmet şehit oldu. Şehitlerin acıları hiç tükenmiyor, git gide fazla oluyor. Ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor. 10 yıl oldu ama sanki bugün olmuş gibi. Üç tane şehide kim dayanır" dedi.