15 Temmuz, hakkın batıla galip gelişidir
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. Yılı Basın Açıklaması' programı düzenlendi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen programa TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler, demokrasimizi, milli iradeyi ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır" dedi.