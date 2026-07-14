15 Temmuz’un 10. yılında 100 etkinlik

Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yapacağı ayrı ayrı etkinliklerle de tam 100 program, millî iradenin yenilmez gücünü ve şehitlerimize olan vefayı bir kez daha en güçlü şekilde gözler önüne serecek.

Milletin; "kendi iradesine" sahip çıktığı destanın 10. yılında, Türkiye'nin dört bir yanı İçişleri Bakanlığının koordine ettiği 100 ayrı etkinlikle tek yürek olacak. Bu görkemli anma programlarının bizzat başında yer alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'da gün boyu sürecek olan 5'i İçişleri Bakanlığı programı olmak üzere 7 ayrı programa katılacak. Bakan Çiftçi 15 Temmuz'un kahraman şehitlerinin aileleri ve gazileriyle bir araya gelecek duygu yüklü programlara da katılarak demokrasi nöbetine öncülük edecek. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç ve AFAD'ın bu büyük anma seferberliğine denizlerde, karada ve havada düzenleyecekleri özel programlarla destek verecek.

TOPLAM 100 ETKİNLİK

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğinde, 81 anma programı düzenleyecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 5, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 7, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından birer etkinlik düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılacağı şehitlik ziyareti, Şehit Aileleri ve Gazilerle yemek programı olmak üzere toplam 100 etkinlik düzenlenecek.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DUYGU YÜKLÜ VE YOĞUN MESAİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla hazırlanan yoğun programı kapsamında ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret edecek. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde dua edecek. Bakan Çiftçi, ardından Gölbaşı Vilayetler Evi'nde vatanın onuru olan şehit aileleri ve gazilerle özel yemekte bir araya gelecek. Bakan Çiftçi programına devletin zirvesinin buluştuğu anma törenine katılarak devem edecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda ve Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programlarına iştirak edecek.

KAHRAMAN POLİSLERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ DAKİKALARDA UNUTULMAZ ANMA

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin programındaki en çarpıcı anlar ise, 15 Temmuz gecesi hainlerin hedef aldığı İçişleri Bakanlığı birimlerinde yaşanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3 ayrı etkinlik düzenlenecek. Yapılacak etkinliklere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'de katılacak. Darbeciler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğündeki anma programında şehitlerin anısına karanfil bırakacak Bakan Çiftçi, gecenin ilerleyen saatlerinde demokrasi nöbetini sürdürecek. Bakan Çiftçi, o karanlık gecede saatler 23.08'i gösterdiğinde bombalı saldırıya uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında saldırının gerçekleştiği dakikalarda düzenlenecek anma programında yer alacak. Günün son programında ise yine hainlerin hedefi olan Özel Harekât Başkanlığında, saldırı saati olan 23.58'de düzenlenecek törene katılarak millî iradenin sarsılmaz duruşunu bir kez daha vurgulayacak.

JANDARMA'DAN 100 ETKİNLİĞİN GÜCÜNE YAKIŞIR DESTEK

İçişleri Bakanlığının 100 etkinlikli bu devasa organizasyonuna, Jandarma Genel Komutanlığı 5 etkinlikle anacak. Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Ulus'ta vatandaşları mehteran ve 15 Temmuz ezgileriyle buluşturacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" temalı fotoğraf sergileri açılacak. Ayrıca başkent semalarında, şanlı Türk bayrağı ve 15 Temmuz logolu bayraklarla gerçekleştirilecek paraşüt atlayışları izleyenlere gurur dolu anlar yaşatacak.

SAHİL GÜVENLİK MAVİ VATAN'DA 15 TEMMUZ NÖBETİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Temmuz' yapacağı 7 etkinlikle anacak. TCSG DOST, TCSG GÜVEN ve TCSG UMUT gemileriyle Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ve gazi ailelerini ağırlayarak deniz üzerinde anlamlı programlar düzenleyecek. TSCG DOST gemisi Samsun'da halkın ziyaretine açılacak. İstanbul Valiliği koordinesindeki deniz kortejine rehberlik edilecek, Marmaris açıklarında TCSG-82 Komutanlığı bayrak ve flamalarla donatılarak selam duracak. Tüm bu görkemli etkinliklerin yanı sıra, Türkiye genelindeki 36 liman ve üste tam 37 Sahil Güvenlik botu ve gemisi halkın ziyaretine açılarak vatandaşlarla kucaklaşacak. İçişleri Bakanlığının 81 ile yayılan bu 100 etkinliği, milletimizin 10 yıl önce yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını ve devletiyle milletiyle Türkiye'nin her daim nöbette olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.

GÖÇ VE AFAD'DA ANLAMLI ETKİNLİKLER

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi" başlıklı anma etkinliği düzenlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terör örgütünün yapılanma modeli Göç İdaresi personeline anlatılacak. AFAD Başkanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde AFAD personeli ile anma etkinliği düzenleyecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör