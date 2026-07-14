18 yaş altına kademeli ceza geliyor

AK Parti, Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan gibi kamuoyunda büyük infial yaratan cinayetlerin önüne geçilmesi, toplumda "cezasızlık algısı" yaratılmaması için önemli bir adım atıyor. Suç işleyen çocuklara dönük ceza ve infaz sisteminde değişiklik yapan düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Usta, Meclis Başkanlığına sunacakları 18 yaş altı çocuk suçlular ile ilgili düzenlemeler içeren teklif hakkında bilgi verecek.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

Teklif kapsamında, çocukların çeteler tarafından kullanılması, suça sürüklenmesini önlemek için 18 yaş altına işlenen suçlara göre kademeli bir ceza ve infaz sistemi getirilmesi planlanıyor. Teklif, suç işleyen çocukların doğrudan değil belli oranda cezalarını çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınmalarını öngörüyor. İngiltere'de olduğu gibi cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklara "dijital takip sistemi" getirilip dijital ortamda suç işlemelerinin önlenmesi üzerinde de duruluyor. Teklif hazırlanırken buradaki önerilerden de yararlanıldı.