1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kaldı. Ancak o gece, sadece bir darbe girişimi bastırılmadı; aynı zamanda vatan sevgisinin nesiller boyu süren bir miras olduğu tüm dünyaya kanıtlandı. Bu mirasın en somut örneklerinden biri, 14 Temmuz 1992 yılında Hakkari'de şehit düşen Özel Harekat Müdürü Ali Er'in oğullarıydı. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Ali Er, Türkiye'nin ilk şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü ve teşkilatın kurucularındandı. Süleyman Demirel'in 9 yıl yakın korumalığını yapan Ali Er, Van-Hakkâri karayolu Başkale Güzeldere geçidinde 14 Temmuz 1992 tarihinde teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit düştü. Babalarının şehadeti üzerine 3 oğlu da meslek olarak polisliği seçti. Babalarının şehadetinden yıllar sonra, Ali Er'in Emniyet Müdürü olan iki oğlu Eraslan ve Volkan Er, 15 Temmuz gecesi farklı cephelerde ama aynı amaçla meydandaydı. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki Volkan Er, o gece Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde darbecilerle çatışmada gazi olurken, o dönem Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü olan Eraslan Er ise Beştepe'deki ihanet odağını dağıtan ekibin başındaydı.





BEŞTEPE'DE İHANETİN MERKEZİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI



Darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahıydı. Eski albay Erkan Öktem ve beraberindeki darbeciler, karargahı işgal ederek dönemin üst düzey subaylarını rehin aldılar. O gece, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da korumalarıyla birlikte hainler tarafından alıkonuldu.

"KENDİSİ ŞEHİT OLDU AMA VATANA YİĞİT EVLATLAR BIRAKTI"



Özel Harekat timlerinin karargahı geri almak için başlattığı operasyonda, dönemin Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, ekibiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında binaya girmeyi başardı. Arama kurtarma timleri, binanın müştemilatında Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ı başlarından vurulmuş halde buldu. Koruması şehit düşen Turgut Aslan ise hala hayattaydı. Eraslan Er, nabzına baktığı Aslan'ın yüzündeki kanları temizleyerek onu kalkanlar eşliğinde ambulansa yetiştirdi. Bu kurtarma operasyonunun en çarpıcı yanı ise yıllar sonra bizzat Turgut Aslan tarafından dile getirildi: Aslan'ı kurtaran ekibin başındaki Eraslan Er, Aslan'ın 1992'de şehit olan silah arkadaşı Ali Er'in oğluydu. Turgut Aslan, şehit Ali Er'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda "Bugün, 1992 yılında Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Müdürü arkadaşım Ali Er'in şehadet yıldönümü. Allah'ın takdiri ki oğlu Özel Harekat Müdürü Eraslan Er, 16 Temmuz 2016'da beni bulan ve kurtaran ekibin başındaydı. Bir diğer oğlu Volkan Er de 15 Temmuz'da gazi oldu. Kendisi şehit oldu ama vatana böyle yiğit evlatlar bıraktı" dedi.





"O ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞIYAMAZSINIZ!"



Operasyonun ilerleyen saatlerinde darbeciler teslim olmaya başladığında, hafızalardan silinmeyecek o görüntü yaşandı. Polis Özel Harekatın başındaki Eraslan Er ile darbecilerle savaşan Jandarma Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kontrolündeki Jandarma Özel Harekat Timleri Türk ordusunun şanlı üniformasını terör örgütü emelleri için kullanan hainlerin üzerindeki kıyafetler çıkarttı. Darbeciler, karargah bahçesinde üniformaları çıkartılıp Türk milletinin adaleti önünde diz çöktürüldü.





TELSİZ KAYITLARI: "VATANDAŞA ATEŞ SERBEST"



Dava dosyalarına giren telsiz kayıtları, hainlerin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Karargahı yöneten Erkan Öktem'in, helikopter pilotlarına ve içerideki darbecilere "polis araçlarını vurun", "sivilleri yaklaştırmayın", "hedef onlar, atış serbest" şeklinde talimatlar yağdırdığı belirlendi. Özellikle Hisarcıklıoğlu Camisi etrafındaki polislerin ve vatandaşların hedef alınması emri, ihanetin boyutunu gösteriyordu. Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.





İŞTEO İHANET KONUŞMALARI



Helikopter pilotu: Küçük bir cami var, yüksek binaların arasında, Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna. Binanın batısında, burada bir polis aracı var, tam altımızda.

Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o.

Öktem: Orası Hisarcıklıoğlu Camisi, onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun.

Öktem: Kobra, jandarma.

Helikopter pilotu: Dinliyorum.

Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, (polisler) oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen.

Helikopter pilotu: Kobra, jandarma.

Helikopter pilotu: Mutabık.

Öktem: Anlaşıldı, anlaşıldı. Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun.

Helikopter pilotu: Tam altımızdaki zırhlı, bak caminin yanında da zırhlılar var.

Öktem: Caminin yanındaki zırhlılar vurulsun.

ADALET YERİNİ BULDU, PROPAGANDA ÇÖKTÜ



Aradan geçen yıllar içerisinde yargı süreci tamamlandı ve aralarında Erkan Öktem'in de bulunduğu 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Darbe başarısız olunca firar eden FETÖ'nün medya imamları, sosyal medya üzerinden Eraslan Er ve diğer kahramanları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine girişseler de gerçekler gün gibi ortada kaldı. Turgut Aslan'ın elleri bağlı şekilde infaza götürülme görüntüleri, örgütün "biz yapmadık" yalanlarını da çürüttü. 15 Temmuz'un 10. yıldönümünde, Ali Er gibi şehitlerin mirasını omuzlarında taşıyan evlatlar ve Turgut Aslan gibi dimdik ayakta duran gaziler sayesinde Türkiye, demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyor.