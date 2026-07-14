AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı: "Bu vatan asım şuuruna erenlerindir"
AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından videolu bir anma mesajı yayımladı. Paylaşımda, Başkan Erdoğan,'ın "Bu vatan; tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir." sözlerine yer verildi.
AK Parti'nin resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Başkan Erdoğan'ın sesinden tarihi anların aktarıldığı video klipte, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı gösterdiği destansı direnişten kesitlere yer verildi.
Paylaşımda, milletin bağımsızlığına sahip çıkma iradesi vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi saygıyla anıyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz."
"Bu vatan; tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir."— AK Parti (@Akparti) July 14, 2026
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz… pic.twitter.com/NLs45j9z25