Ankara ve İstanbul’da 244 şüpheli gözaltında: FETÖ’ye ağır darbe

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt bağlantılarının çökertilmesine amacıyla hakkında işlem kararı verilen 968 şüphelinin yakalanmasına yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 ayrı operasyon düzenlendi.

GÜNCEL YAPILANMAYA DARBE

Operasyonların ilkinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendirilerek hakkında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanmasını hedef alan ikinci operasyonda; soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendirilen 45'den 33'ü eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda da 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada ise; örgüt toplantılarını düzenleyen ve örgüt sorumlusu ile birlikte hareket eden, mahrem imamın bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdiği belirlenen ve "Vekil Emniyet Mahrem" olduklarına yönelik rapor düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğünde farklı rütbelerde aktif görev yaptığı tespit edilen 80 personelden 70'i gözaltına alındı.

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ'nün örgütsel haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 4'ü aktif kamu görevlisi 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Böylece Ankara'daki 5 operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 205 şüpheliden 166'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'u sözde bölgelere ayırarak görevlendirdiği sözde sorumlular ile yeni eleman kazandırmaya çalıştığı belirlenen örgütün, örgütsel gizlilik amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar yaptığı, üniversite öğrencilerini örgüt bünyesinde tutmak ve yeni eleman kazandırmak için vize istemeyen ülkelerde eğitim kamplarına yönlendirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 69 bin 310 TL, 78 bin 800 Amerikan doları, 6 bin 330 euro, 130 sterlin, 765 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





KURBAN BAĞIŞI ADI ALTINDA ÖRGÜTE DESTEK

Ayrıca İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ'da himmet ve bağış adı altında para topladıkları, para transferleri gerçekleştirdikleri ve örgütsel iletişimi sürdürdükleri belirlenen şüpheliler hakkında gizli tanık beyanları, dijital veriler, örgütün mahrem yapılanmasıyla irtibat, kurban, burs ve bağış adı altında para gönderimi ile ankesörlü telefonlardan ardışık aranma kayıtlarına ilişkin deliller de dosyaya girdi.



"MİLLETİMİZİN İRADESİ..."

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin paylaşılan ortak açıklamada; "Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olurken, diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz" denildi.