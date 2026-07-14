Artık reddi miras yapan Türkiye yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'nın tarihî bir zirveye, tarihî bir başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu, bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum.

KUCAKLAYAN BİR TÜRKİYE VAR: Türkiye için iyi olan, hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı, 86 milyonun tamamının başarısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Özellikle mehter marşından, yeniçeriden, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin; ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. NATO Liderler Zirvesi, işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle, tüm vakarıyla tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji, Zirve'nin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir.

HEZEYANLAR ÜRETİYORLAR: Maalesef Türkiye'de, kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Öyle ki; Zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla-hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Hele hele "5 dakikacık bir görüşme" için muhataplarına yalvaran zavallıların, sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Yabancılaşma kötüdür; ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.

BU MEKÂN, MİLLETİN EVİ'DİR: Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan Mehter Takımımız, Osmanlı'nın en seçkin askerî birliklerinden Yeniçeri Ocağının da yer aldığı Muhafız Alayımız, Zirve'ye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi, devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekân, Milletin Evi'dir.

32 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI İŞTİRAK ETTİ: 7-8 Temmuz tarihlerinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO 36'ncı Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz Zirve'ye İttifak üyesi 32 devlet ve hükûmet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen, Amerikan Başkanı Sayın Trump dâhil, liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti.

VİZYON FUKARALARI GÖRDÜ: Burası; asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının, mimarî zemindeki buluşma noktasıdır. NATO Zirvesi; "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ne gerek var?" diyenlere, "İktidara gelirsek Külliyeyi yıkacağız" diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne mana geldiğini çok net biçimde göstermiştir.

SAMİMİ BİR MÜSLÜMANDI: Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Katar Emiri Şeyh Temim'in şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum.

ÖVGÜ DOLU MESAJINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Özellikle Sayın Trump'ın, devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.



SANAYİYE 1 TRİLYONLUK DESTEK PAKETİ

Başkan Erdoğan stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için Merkez Bankası ve ticari-kalkınma bankaları koordinasyonunda uygulanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Böylece sanayici için ilave 250 milyar TL'lik bir kaynak yaratıldı. Yeni uygulamanın kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Başkan Erdoğan, sanayicilere sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendirdiklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan, 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredilerin 12 puanlık maliyetini de hükümet olarak biz karşılayacağız. Bu iki program sayesinde, imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz" dedi. Üretimin yavaşlamaması, sanayicilerin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları attıklarını anlatan Erdoğan, "İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını yüzde 12.5'e indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reeskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam Koruma Programı kapsamında istihdam başına aylık 3 bin 500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu"

13'ÜNCÜ TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ ANKARA'DA

Bu sene Cumhuriyetimizin 103'üncü yıldönümünü Türk Dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde de sergileyeceğiz.



KATAR YOLCUSU

Başkan Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatından dolayı oğlu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulunmak üzere bugün Katar'ın başkenti