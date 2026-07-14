Bakan Akın Gürlek: AHBAP soruşturması genişleyebilir! MASAK raporları inceleniyor

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME



Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.



Soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de bulunduğunu ifade etti. Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise, "Evet, var." yanıtını verdi.

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