Bakan Yaşar Güler’den 15 Temmuz mesajı: Tarihimizin en anlamlı destanlarından biri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz mesajı paylaştı. Bakan Yaşar Güler, " O gece tarih bir kez daha gösterdi ki milletinin desteğini arkasına alan hiçbir devlet yıkılmaz, devletine güven duyan hiçbir millet de esaret altına alınamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler şunları kaydetti:

Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemelidir. Bu hedef evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı, anaların gözyaşının dindiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun kökleştiği ve aydınlık yarınlara duyulan güvenin daha da pekiştiği güçlü bir Türkiye idealidir.

FETÖ başta olmak üzere devletimizin varlığına kasteden tüm yapılanmalarla mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hainlerden arındırıldıktan sonra çok daha güçlü, ve daha yüksek bir operasyonel kabiliyete ulaşmış, caydırıcılığı yüksek bir güç haline gelmiştir.