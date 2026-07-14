Başkan Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir’i kabul etti
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Ankara Havalimanı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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