Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılandı.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletecek.