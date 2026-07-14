Başkent Millet Bahçesi'nde büyük buluşma
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü, "İrade Bizim, Zafer Bizim!" temasıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kapsamlı programlarla anılacak. Ankara'dan İstanbul'a, Berlin'den Cakarta'ya uzanan etkinliklerle milli irade vurgusu yapılırken, 15 Temmuz'un akademik hafızaya taşınması için de önemli adımlar atılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek 10. yıl anma etkinliklerinin ana sloganı "İrade Bizim, Zafer Bizim!" olarak belirlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Gazi Meclis'te anma programı gerçekleştirilecek.