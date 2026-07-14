ByLock’tan örgütsel hiyerarşi çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teknik ekibinin ByLock incelemelerinde, uygulamadaki 215 binden fazla kullanıcının ID (kimlik) numaralarının rastgele değil; örgüt içindeki kıdem, mahremiyet ve sözde önem sırasına göre 1'den başlayarak verildiği belirlendi.

İlk aşamada ByLock'un yalnızca mahrem yapı, üst düzey yöneticiler ve operasyonel isimler tarafından kullanıldığı tespit edildi. İlk 100 ve 1000 ID arasında yer alan isimlerin, örgütün kritik yapılanmalarında görev aldığı ortaya çıktı. ID 27 Erol Demirhan, Erdoğan'a yönelik böcek, Selam Tevhid ve 7 Şubat MİT Kumpası dosyalarında; ID 28 Oğuz Kiremitçi, 17/25 Aralık sürecinde; ID 40 Serkan Şahan, Hrant Dink suikastında; ID 43 Cengiz Özkan, Andrey Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata'nın amiri; ID 49 Mehmet Yaşa ise örgütün ABD imamlarından biri olarak öne çıktı.