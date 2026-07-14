Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Katar Emiri için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Allah'tan rahmet diledi. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Yüce Allah'tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye rahmet niyaz ediyor, değerli dostum Şeyha Moza Bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"KATAR HALKINA EN İÇTEN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunduk. Yüce Allah'tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye rahmet niyaz ediyor, değerli dostum Şeyha Moza Bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 14, 2026
Yüce Allah'tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye rahmet niyaz ediyor; değerli dostum Şeyha Moza bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten… pic.twitter.com/LaDqlOaEaO