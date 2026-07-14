FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

CEVDET YILMAZ: "TARİHİMİZİN EN ŞANLI DİRENİŞİ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, 15 Temmuz gecesinin, milletin ortaya koyduğu iradenin aradan geçen on yılda devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.
Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bugün daha güçlü ve daha dirençli bir devlet ve vesayetçi anlayıştan kurtulmuş bir demokrasi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, terörün her türlüsünden arındırılmış bir geleceği inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
MURAT KURUM: "CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."
MUSTAFA ÇİFTÇİ: "İHANET ŞEBEKESİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin vatanına, ülkesine, devletine ve istiklaline sahip çıktığı destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.
O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletin sarsılmaz iradesinin, bugün de devletin en büyük gücü ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve demokrasimizin bekası için aynı ruh ve inançla görevimizin başındayız. Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."