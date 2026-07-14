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  • FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla peş peşe mesaj yayımladı. İşte detaylar...

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA BERTARAF EDİLDİ

Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

KABİNE ÜYELERİNDEN 15 TEMMUZ MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 10. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

CEVDET YILMAZ: "TARİHİMİZİN EN ŞANLI DİRENİŞİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz gecesinin, milletin ortaya koyduğu iradenin aradan geçen on yılda devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün daha güçlü ve daha dirençli bir devlet ve vesayetçi anlayıştan kurtulmuş bir demokrasi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, terörün her türlüsünden arındırılmış bir geleceği inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

MURAT KURUM: "CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

MUSTAFA ÇİFTÇİ: "İHANET ŞEBEKESİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin vatanına, ülkesine, devletine ve istiklaline sahip çıktığı destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletin sarsılmaz iradesinin, bugün de devletin en büyük gücü ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve demokrasimizin bekası için aynı ruh ve inançla görevimizin başındayız. Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

İBRAHİM YUMAKLI: "VESAYET ODAKLARININ ÇÖPLÜĞE GÖMÜLDÜĞÜ TARİHİ BİR DESTAN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

MEHMET FATİH KACIR: "ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KAZANILAN ZAFER HAFIZALARA KAZINDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak için, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz diriliş destanıdır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu tarihi zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır. Vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, fedakarlıklarıyla bu destanı ölümsüzleştiren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: "ZAFER BAĞIMSIZLIK UĞRUNA SAVAŞANLARINDIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

ALPARSLAN BAYRAKTAR: "CUMHURBAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENEREK KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, hain darbecilere karşı cesaretle, inançla ve kararlılıkla göğsünü siper etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek iradesine, demokrasisine ve istiklaline gölge düşürmek isteyenlere karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı yazdı. Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

EFKAN ALA: "TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN ALINMIŞTIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Bu ihanet projesine direnirken şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

#15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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