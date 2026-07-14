FETÖ’nün hain planları halkın gücüyle engellendi

Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük kırılma noktası olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümde, 15 Temmuz'un önemli tanıkları Üsküdar'daki Enstitü Sosyal binasında bir araya geldi. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "O karanlık gece, aylar veya yıllar öncesinden planlanmış organize bir örgüt darbesine karşı, sadece devlet kurumlarının değil, milyonlarca vatandaşın Allah'ın yardımıyla ve gökten inen bir sekine duygusuyla çıplak elleriyle tankların önüne çıktığı, benzeri görülmemiş bir destandır" dedi.

Uçak yolculuğu sırasında yaşadıklarını da anlatan Albayrak şunları söyledi: "Telefonlarımız dinlendiği için nereye gideceğimiz tahmin edilemesin diye Bodrum, Aydın, İzmir ve Dalaman alternatifleri üzerinden şaşırtma hamleleri yaptık; nitekim son anda Dalaman'a inip uçağa geçtiğimizde, sonradan içlerinden birinin FETÖ'cü olduğunu öğreneceğimiz pilotlar, Sabiha Gökçen'in sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştı.

Atatürk Havalimanı için de 'Piste kamyon çekmiş olabilirler, çakılabiliriz' yönündeki tüm celallenmelerine ve engelleme çabalarına rağmen, Emniyet'ten aldığımız 'İşlem tamamdır, arkamız sağlam' güvencesiyle havalimanına güvenle indik." Darbe girişimi başladığı sırada Vatan Caddesi'ndeki makam odasında DAEŞ hakkında bir terör operasyonu planladıklarını belirten dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da askerin polisin silahına el koymaya çalıştığı haberi üzerine refleksle bir emir verdiğini ve hainlere geçit vermediklerini söyledi.





VATANDAŞ MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTI

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da o gün yaşananlar için, "15 Temmuz gecesi halkımız, çıplak elleriyle tanklara ve uçaklara karşı durarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direnişe imza atmış; bizler de milletvekilleri olarak o gece Meclis'in kapılarını açık tutarak "cesetlerimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz" kararlılığıyla millî iradeye sahip çıkmışızdır" dedi.