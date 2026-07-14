FETÖ’nün hedefi milletin iradesiydi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA Vakfı tarafından düzenlenen "Onuncu Yılında 15 Temmuz" sempozyumunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hedef alınmasının FETÖ'nün gerçek amacını ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, "Bir savaşta düşman askeri bile TBMM'ye belli düzeyde saygı gösterir ama FETÖ bu iki sembolik makamı hedef aldı. Meclis'e ve Külliye'ye saldırı aslında millete saldırıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin tarihi bir direniş sergilediğini belirten Yılmaz, 15 Temmuz'un darbeler tarihinde ilk kez millet tarafından engellendiğini ifade etti.



ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

SETA Vakfı Genel Koordinatörü Nebi Miş ise 15 Temmuz'da toplumun darbe karşıtı güçlü bir direnç geliştirdiğini belirterek, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasının ve ihanetlerinin tüm yönleriyle ortaya konulmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.