Hakan Bahçetepe davasında tutukluluk devam

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin arasında olduğu 9 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Dün İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Erdal Celal Aksoy, Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Gözde Bahçetepe, Aziz Lal ve Aziz İhsan Aktaş katılmıştı.

Dün görülen duruşmada savunmalar alınmıştı. Bugün devamında ise sanık ve tanık beyanlarının ardından savcı tutukluluğa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

BAHÇETEPE'NİN TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluğunun devamına, Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine karar verdi.