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  • İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabında, 26 ilde 'göçmen kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı!
DHA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre;

26 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

-282 araç ile

-22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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