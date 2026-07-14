İletişim Başkanlığından "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" paneli

Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin koordinatörlüğünü Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Lemi Atalay yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Zengin konuşmacı olarak yer aldı.

"FETÖ BEKLENMEDİK BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Başkan Erdoğan'ın milleti sokaklara çağırması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbe teşebbüsünün karşısında olduklarını ifade etmesi ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın televizyonlarda milleti sokaklara davet etmesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) beklenmedik bir direnişle karşılaştığını belirtti.

FETÖ'nün kurumlara sızmasıyla darbe girişimini başarıyla sonuçlandıracağını düşündüğünü dile getiren Şahin, "Elhamdülillah, bunların hepsi boşa çıktı." dedi.

Söz konusu terör örgütünün, şu anda sivil toplum kuruluşlarıyla, çeşitli lobicilik faaliyetleriyle, farklı ülkelerde mağduriyetin tarafı olduklarına dair faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunların hepsinin asılsız olduğu, gerçekliğin bundan çok uzak olduğu ve bu liyakat ölçütlerini sabote edecek düzeyde devlet mekanizmaları içine yerleştikleri, üniversitelere yerleştikleri ve hiçbir liyakat ölçütü olmaksızın sadece kendilerine tabi olanlar, sadece kendilerine uyumlu olabilecek yapıların yaşam hakkı olduğuna dair inancı oturttuklarını düşündükleri anda en büyük darbeyi kendileri yediler."

İletişim Başkanlığı olarak darbe girişimini hatırlatmak adına iki ayrı çalışma yaptıklarına değinen Şahin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla da 15 Temmuz ruhuna yakışır birçok etkinliği hayata geçireceklerini söyledi.

Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları da minnetle yad etti.