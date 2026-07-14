İletişim Başkanlığından "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" paneli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğiyle "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, FETÖ'nün kurumlara sızmasıyla darbe girişimini başarıyla sonuçlandıracağını düşündüğünü dile getirerek, "Elhamdülillah, bunların hepsi boşa çıktı" dedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da bazı gecelerin milletlerin hafızasına kazındığını, 15 Temmuz'un da bu gecelerden biri olduğunu vurguladı.
Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin koordinatörlüğünü Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Lemi Atalay yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Zengin konuşmacı olarak yer aldı.
"FETÖ BEKLENMEDİK BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Başkan Erdoğan'ın milleti sokaklara çağırması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbe teşebbüsünün karşısında olduklarını ifade etmesi ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın televizyonlarda milleti sokaklara davet etmesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) beklenmedik bir direnişle karşılaştığını belirtti.
FETÖ'nün kurumlara sızmasıyla darbe girişimini başarıyla sonuçlandıracağını düşündüğünü dile getiren Şahin, "Elhamdülillah, bunların hepsi boşa çıktı." dedi.
Söz konusu terör örgütünün, şu anda sivil toplum kuruluşlarıyla, çeşitli lobicilik faaliyetleriyle, farklı ülkelerde mağduriyetin tarafı olduklarına dair faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:
"Bunların hepsinin asılsız olduğu, gerçekliğin bundan çok uzak olduğu ve bu liyakat ölçütlerini sabote edecek düzeyde devlet mekanizmaları içine yerleştikleri, üniversitelere yerleştikleri ve hiçbir liyakat ölçütü olmaksızın sadece kendilerine tabi olanlar, sadece kendilerine uyumlu olabilecek yapıların yaşam hakkı olduğuna dair inancı oturttuklarını düşündükleri anda en büyük darbeyi kendileri yediler."
İletişim Başkanlığı olarak darbe girişimini hatırlatmak adına iki ayrı çalışma yaptıklarına değinen Şahin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla da 15 Temmuz ruhuna yakışır birçok etkinliği hayata geçireceklerini söyledi.
Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları da minnetle yad etti.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Lemi Atalay da darbe girişimi gibi olaylardan ders çıkarılması gerektiğini, paneli bu doğrultuda düzenlediklerini belirterek, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.
15 Temmuz gibi olaylardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Bu panelde de bu doğrultuda önemli birikimler, kazanımlar ortaya koyup bunların kamuoyuna aktarılmasını sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.