Kızılelma hedefi süpersonik füzeyle vurdu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk kez Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi.120 kilometre üzerindeki menzilden başarıyla ateşlenen süpersonik füzek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, önemli bir aşamayı daha geçerek, havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu.

Test faaliyetine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar" diyerek test ekibini tebrik etti. Bayraktar Kızılelma, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran Bayraktar Kızılelma'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, böylece farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.