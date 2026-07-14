Millet eğilmez Türkiye geçilmez! Destansı zafer 10 yaşında

Tankların önünde duran, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar, bağımsızlığımız uğruna canlarını ve kanlarını ortaya koydu. O gece aziz milletimiz, hiçbir hain gücün Türkiye'yi esir alamayacağını bütün dünyaya gösterdi. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin onurlu mücadelesi ve milletimizin cesareti daima kalbimizde yaşayacak.

EN KÜÇÜK YÜREKLER, EN BÜYÜK CESARET

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin silahlarına karşı meydanlara çıkanlar arasında, henüz hayatlarının baharındaki çocuk kahramanlar da vardı. Kimi babasının elini bırakmadı, kimi Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara koştu, kimi ise yaralılara yardım ederken şehadete yürüdü. Tanklardan, helikopterlerden ve üzerlerine yağan kurşunlardan korkmadan vatanın bağımsızlığı için en ön safta mücadele ettiler.

ÖMÜRLERİ KISA, İZLERİ EBEDÎ

Abdullah Tayyip'ten Engin'e, Mahir'den Uhud Kadir'e kadar her biri yaşlarından büyük bir cesaret gösterdi. Yarım kalan hayalleri ve geride bıraktıkları acı hikâyeleriyle 15 Temmuz destanının en masum kahramanları oldular. Yaşları küçüktü ancak vatan sevgisiyle yazdıkları destan, milletin hafızasına silinmemek üzere kazındı.