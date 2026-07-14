MİT’ten DEAŞ’ın Türkiye yapılanmasına darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan "Abdüsselam Türki" kod adlı Talip Güler'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in, 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi. 2021 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve DEAŞ/Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu öğrenilen Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü tespit edildi. Kasım Güler'in yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından adım adım takip edilen Talip Güler'in ifadesinde; Türkiye'deki radikalleşme süreci, Kaçak yollarla Suriye'ye geçişi, DEAŞ'a katılımı, ağabeyi Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detaylı itirafta bulunduğu öğrenildi. MİT'in yürüttüğü bu çalışmalarla; terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesinin sağlanmaya sürdüğü bildirildi.