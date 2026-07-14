Rabbim seni 15 Temmuz’a sakladı

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hurşit Uzel'in öğretmen ve şair kardeşi, ağabeyinin şehadetinin 10'uncu yılında kaleme aldığı mektupla yürekleri dağladı. FETÖ'nün hain darbe girişiminde bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda vatan uğruna şehit düşen polis memuru Hurşit Uzel'in, öğretmen ve şair kardeşi Hüseyin Uzel, ağabeyi ağabeyi için kaleme aldığı mektupta, hem ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı hem de bir kahramanın ardında bıraktığı izleri anlattı. Batman'dan Konya'ya tayini çıkan ağabeyinin arkadaşlarının 3 gün sonra terör saldırısında şehit edildiğini belirten Hüseyin Uzel mektubunda, "Şehadeti üç günle kaçırdım demiştin. Hayır kardeşim... Rabbim seni başka bir güne saklıyordu. Ülkenin kader gecesine. Tankların sokaklara çıktığı, savaş uçaklarının kendi milletini bombaladığı o geceye. Yani 15 Temmuz'a saklıyordu" dedi.

'EN GÜZEL YERDESİN'

Mektupta, annesinin televizyonda izlediği bir şehit haberine ağlaması üzerine Hurşit Uzel'in, "Ağlama anne. Şehitlik üzülecek bir makam değil. Bana bugün şehitlik verilse hiç düşünmeden kabul ederim" dediğini aktaran Hüseyin Uzel, "15 Temmuz gecesi ilk saatlerde irtibat kurabildik. Ancak daha sonra haber alamadık. Telefonlar cevapsızdı. 'Güzel abim neredesin?' diye mesaj attım. Cevap gelmedi. İçime doğdu. 'En güzel yerdesin' dedim. Sonra gelen acı haberle ağabeyimin şehit olduğunu öğrendik" dedi.