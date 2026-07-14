SON DAKİKA I CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Başkan Güner dahil 31 kişiye tutuklama talebi!
Son Dakika Haberleri... Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 31 şüphelinin tamamı, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Son Dakika Haberleri... Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.
SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım'ın da bulunduğu 30 kişi emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ayrıca, gözaltı sayısı 31'e yükseldi.