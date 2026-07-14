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  • Sumud Filosu davasında kritik gelişme: Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı!

Sumud Filosu davasında kritik gelişme: Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı!

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken bir ara karara imza atıldı. Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı.

Sumud Filosu davasında kritik gelişme: Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı!
ATAKAN IRMAK

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken karara imza atıldı. Mahkeme heyeti, dosyanın sanığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında; "insanlığa karşı suç", "soykırım suçu", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "kaçırılması veya alıkonulması" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılmıştı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SUMUD FİLOSU #İSRAİL

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