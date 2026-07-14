Yaralarım iyileşti ama kalbimdeki acı ilk günkü gibi taze

Hainlerin, darbe girişimi sırasında sala okuduğu için parka taşlarıyla öldüresiye dövülen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını unutamıyor. İzmir Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camii'nden sala okunduğunu duyunca içeriye girip, "Bu darbe olacak, engelleyemezsiniz" diyerek müezzin Mehmet Kuzgun'u parke taşıyla darp etmişti. Bu olayın ardından emekli olarak Manisa'ya yerleşen Gazi Kuzgun, "Salamı verip milletimizi sokağa davet ettim diye bana saldırdılar. Yaralarım iyileşti ama kalbimdeki acı hala ilk günkü gibi taze.

10 yıl geçmesine karşın o geceyi unutamıyorum. Cenab-ı Allah bir daha bize böyle bir gece yaşatmasın. Benim vicdanım rahatlamadı. Çünkü ödül gibi çok az bir ceza verildi ve adalet yerini bulmadı. 2-3 ay yatıp çıktılar. Bu kadar basit olmamalıydı. En az 5-10 yıl yatacaklar ki bir daha bayrağa, vatana, sancağa saldıramasınlar. O gece sadece ben darp edilmedim. Allah'ın evine de saldırıp camları indirdiler. Bunlar vatan haini. Ebu Cehil bunlar. Onlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.