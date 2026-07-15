10 yıldır kalbinde mermiyle yaşıyor

15 Temmuz gecesi İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) FETÖ'cü hainler tarafından kalbinin tam altından vurulan ve hayati risk taşıdığı için mermi çekirdeği ile yaşamını sürdüren 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, "Göğsümde 3.5 santimetrelik bir ahiret nişanem var. Artık o benim bir parçam" dedi. İlhan, o geceyi şöyle anlattı: "Bir yarbayın 'Yaklaşmayın vururum' diye bağırdığını duydum. 'Hadi vuracaksan vur' dedim ve bizi vurdu. Yere düştüğümü hatırlıyorum, sonrasında kendimden geçmişim. İlk uyandığımda hemşire hanıma 'Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu?' diye sordum. Yaşadığını söyleyince rahatladım" dedi.

Vatan savunmasının her şeyden önce geldiğini vurgulayan gazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "O zaman 10 yaşında bir kızım vardı, şimdi 9 aylık bir kızım var. Allah muhafaza, darbeler tarihin karanlık sayfalarına gömüldü ama bugün yine aynı şey olsa o 9 aylık çocuğumu bırakır koşarım. O zaman terlikle gitmiştim, şimdi çıplak ayakla giderim" diye konuştu.