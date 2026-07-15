15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlerin Genelkurmay Başkanlığı önünde bekleyen halkın üzerine ateş açması sonucu, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanıp gazi olan Konyalı Halit Şener (45), o karanlık geceyi SABAH'a anlattı. Üzerinden 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu ihanetin unutulmayacağını söyleyen Şener, "Eğer o gece evde otursaydım, kendimi asla affetmezdim. Ellerinde Türk bayrakları ile sokaklara çıkan bu millet, vatanın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha gösterdi. Hainlere karşı dururken, kimse bir an olsun bile kendi canını düşünmedi. Tek düşündüğümüz, vatanımız bölünmesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Allah'a şükür hainlerin tüm planlarını kendi ayaklarına doladık" dedi. Halit Şener, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi haberini Konya'da bir arkadaşının evinde misafirlikteyken aldı. Şener, hamile eşini evde bırakıp, yanına bir arkadaşını da alarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne giden Şener, burada darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu sol bacağından vuruldu. Önce Ankara'da ardından da Konya'da tedavi gören Şener, bugün koltuk değnekleri ile hayatına devam ediyor. Bacağında atardamar, sinir ve kas kaybı olan ve ömür boyu koltuk değneği kullanmak zorunda olan Halit Şener, bunun kendisi için bir üzüntü durumu değil gurur kaynağı olduğunu söylüyor.

'O GECE EVDE OTURSAYDIM KENDİMİ AFFETMEZDİM'

Gazi Şener, "10 yıl değil 100 yıl geçse de bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz bu ülkeyi kolay kazanmadık. Atalarımız cephelerde düşmana karşı canlarını siper etti. Biz bu ülke için vurulmuşuz, sakat kalmışız çok mu? Ben taşıdığım bu değnekle bile gurur duyuyorum. Eğer o gece evde otursaydım, kendimi affetmezdim. Ellerinde Türk bayrakları ile sokaklara çıkan bu millet, vatanın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha gösterdi. Hainlere karşı dururken, kimse bir an olsun bile kendi canını düşünmedi. Tek düşündüğümüz, vatanımız bölünmesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Allah'a şükür hainlerin tüm planlarını kendi ayaklarına doladık. Rabbim bu günleri ülkemize bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.