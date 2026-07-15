115 canın bedeli 15 yıl
Depremde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park davasında müteahhit ile proje sorumlusu 15 yıl ceza aldı, 15 sanık beraat etti. 6 kamu görevlisi hakkındaki dava ise zaman aşımından düştü
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Penta Park Sitesi'nin birinci ve 3'üncü bloklarının yıkılması sonucu 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dava sonuçlandı.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhit Mesut Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıl 6 ay 20 güne düşürdü.
Mesut Başkır'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan Özcan Çakmak'ın ise tutuklanmasına hükmedildi. 15 sanık hakkında, üzerlerine atılı suçun sabit olduğuna dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Binanın yapım sürecinde görev aldığı belirtilen 6 kamu görevlisi hakkında ise zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verildi. Hapis cezası alan müteahhit Mesut Başkır, depremin ardından tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhit Mesut Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıl 6 ay 20 güne düşürdü.
Mesut Başkır'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan Özcan Çakmak'ın ise tutuklanmasına hükmedildi. 15 sanık hakkında, üzerlerine atılı suçun sabit olduğuna dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Binanın yapım sürecinde görev aldığı belirtilen 6 kamu görevlisi hakkında ise zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verildi. Hapis cezası alan müteahhit Mesut Başkır, depremin ardından tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.