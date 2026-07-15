253 şehit verdik ama vatanı vermedik
15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankın altında kalan eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu şehit veren, kendisi de bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu, "Biz o gece çıktık, kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. 253 şehit verdik ama vatanımızı vermedik, topraklarımızı vermedik. Nefes aldığımız sürece vermeyeceğiz. Bütün dünya bunu bilsin ki biz yaşadığımız sürece, evlatlarımız yaşadığı sürece bu vatana kimsenin kanlı elleri değmeyecek. Ben bu vatanın evladı olduğum için gurur duyuyorum, eşimle de gurur duyuyorum. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyorum. Bu vatan için bir bacak değil bin bacak feda olsun" dedi.