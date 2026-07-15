90 bin camiden sela sesleri yükseldi! Başkan Erdoğan: Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları tamamlanırken, 81 ilde sela sesleri yükseliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da okunan selalara ilişkin "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.." dedi.

90 bin camiden sela sesleri yükseldi! Başkan Erdoğan: Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları tamamlanırken, 81 ilde sela sesleri yükseliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da okunan selalara ilişkin "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.." dedi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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