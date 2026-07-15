AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Hasan Doğan’a vefa dolu teşekkür

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, paylaştığı mesajında 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Allah birliğimizi, kardeşliğimizi ve yol arkadaşlığımızı daim eylesin." ifadeleriyle, milletin aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğini vurguladı.

"NATO ANKARA ZİRVESİ'NDEKİ KUSURSUZ KOORDİNASYON ÜLKEMİZİN GURURU OLDU"

Büyükelçi Hasan Doğan'ın yalnızca kriz anlarında değil, Türkiye'nin küresel arenadaki prestijini artıran dev organizasyonlarda da kilit rol oynadığını belirten Hakan Han Özcan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Büyükelçimiz Prof. Dr. Hasan Doğan; NATO Ankara Zirvesi'nin her aşamasında ortaya koyduğu büyük emek, titiz çalışma ve kusursuz koordinasyonla ülkemizin devlet ciddiyetini ve misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Dünyanın gözlerini Başkentimize çevirdiği bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına sunduğu katkı, Ankara'mızın uluslararası marka değerine duyduğu bağlılığın da en güzel göstergelerinden biri oldu."

"15 TEMMUZ GECESİ CANINI DİŞİNE TAKARAK LİDERİNİN YANINDAN AYRILMADI"

Hasan Doğan'ın asıl unutulmaz sınavını hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi verdiğini hatırlatan ve bu vakur duruşu Türk siyasi tarihine geçen bir "yol arkadaşlığı" olarak tanımlayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükelçimizin duruşu yalnızca bugünün başarısıyla sınırlı değildir. 15 Temmuz gecesi ailesini geride bırakma pahasına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından bir an olsun ayrılmayarak; sadakatin, cesaretin ve dava arkadaşlığının unutulmaz örneklerinden birini ortaya koymuştur."

"BU ŞEHİR VE BU MİLLET O KARDEŞLİK RUHUNU ASLA UNUTMAYACAK"

Mesajının sonunda Ankara halkı adına teşekkürlerini sunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, et tırnaktan nasıl ayrılmazsa, bu davanın neferlerinin de birbirinden ayrılmayacağını belirterek şu güçlü ifadelerle ve duayla mesajını noktaladı:

"Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve Ankara'mıza adanmış bu vakur yürüyüşü için Büyükelçimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir; kendisi için emek vereni de, milletin en zor gecesinde, o en karanlık yaylım ateşinde liderinin yanında dimdik durup sorumluluktan kaçmayan hakiki kardeşlerini de asla unutmaz. Allah birliğimizi, kenetlenmiş yüreklerimizi, omuz omuza verdiğimiz kardeşliğimizi ve yol arkadaşlığımızı daim eylesin."