Bahçeli: FETÖ tehdidinin kalktığını düşünmek yanılgı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz yalnızca darbe teşebbüsünün adı değil. 15 Temmuz'u doğru okumak, milli mecburiyet. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar araması. FETÖ karanlık hesabın sahaya sürülmüş maşası. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi yanılgı. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemde. 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefa.
15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz yalnızca darbe teşebbüsünün adı değil. 15 Temmuz'u doğru okumak, milli mecburiyet. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar araması. FETÖ karanlık hesabın sahaya sürülmüş maşası. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi yanılgı. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemde. 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefa.