Bakan Bolat’tan 15 Temmuz mesajı: Kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacağız

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde, vatan savunması uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimiz yad edildi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlerimiz için dua edildi.

ŞEHİT KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Bakan Bolat ile Vali Gül, 15 Temmuz gecesinin genç şehitlerinden Erhan Dündar ve Mahir Ayabak'ın kabirlerini ziyaret edip aileleriyle kucaklaştı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kabrine de uğrayan Bakan Bolat ve Vali Gül, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

KIYAMETE KADAR BU TOPRAKLARDA YAŞAYACAĞIZ

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aradan 10 yıl geçti. 15 Temmuz'un unutmadık, unutmayacağız. Halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta. Ülkemizi vesayet altına alıp parçalama ve bizi dış güçlerin vesayetine teslim etme gayeleri vardı. Ama aziz milletimiz meydanlara koştu ve helikopterle, tankla, ağır silahlarla darbe yapmaya çalışan hainleri püskürtmeyi ve onları bozguna uğratmayı başardı. Bu milli iradenin zaferidir. Ülkemiz o günden bugüne ekonomisiyle, ordusuyla, milli birliğiyle daha da güçlenerek yoluna devam etmektedir. Rabbim aziz ecdadımızdan, şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda huzur ve esenlik içinde yaşayacağız."