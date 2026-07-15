Balonlar şehitlerin anısına yükseldi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümünde Kapadokya'da sıcak hava balonları anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi. Gün doğumunda Göreme'den havalanan balonlar, sepetlerine asılan Türk bayrakları ile 15 Temmuz şehitlerinin ve kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in posterlerini gökyüzüne taşıdı. Peribacaları üzerinde süzülen balonlar, hem duygusal hem de görsel açıdan etkileyici anlara sahne oldu. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyarak tüm dünyaya unutulmayacak bir direniş sergiledi" dedi