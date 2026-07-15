Darbe talimati 2015’te verildi

Kendini uzun yıllar boyunca eğitim, insani yardım ve dini değerler maskesiyle kamufle eden FETÖ, devleti tamamen ele geçirebilmek için ilk somut fitili 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından ateşledi. 15 Temmuz hain darbe girişimine giden karanlık yolun taşları, Pensilvanya ile Ankara arasında tam 8 ay boyunca adım adım döşendi.

B PLANI DEVREDE

FETÖ, bürokrasideki militan kadrolarına güvenerek siyaseti dizayn edebileceğini ve ülke yönetiminde kalıcılaşabileceğini düşünüyordu. Bu amaçla yargı ve emniyet eliyle birçok kumpas ve siyasi operasyona imza attı. Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme ve devleti içeriden teslim alma stratejisinin Kasım 2015 genel seçimlerinde kesin olarak başarısızlığa uğradığını görünce strateji değiştirdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, sandık sonuçlarının netleştiği gün "darbe" kararını verdi. Sivil iradeyi silah zoruyla devirmek için kurulan cuntacı ekip hemen harekete geçirildi.

PENSİLVANYA'YA UÇTULAR

27-31 Aralık 2015'te ise Ankara'da rütbeli askerlerle ilk büyük koordinasyon toplantısı yapıldı. Hemen ardından Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, hazırlanan raporları elebaşına sunmak üzere Pensilvanya'ya uçtu.

2016 Ocak ve Mart aylarında Ankara'da askeri cunta üyeleriyle seri toplantılar düzenlendi.

9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde yapılan bu toplantıların her birinin ardından raporlar doğrudan Pensilvanya'ya taşındı.

VİLLADA SON RÖTUŞLAR

Darbe planlamasının askeri detayları, Ankara'daki hücre evlerinde 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarla olgunlaştırıldı.

20 ve 25 Haziran 2016'da ise Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden ABD'ye gitti.

Darbenin sivil yöneticisi Adil Öksüz başkanlığında, 6-7- 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara'da günlerce süren yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştirildi. Örgütün kiraladığı gizli villada yapılan bu son büyük toplantıda, 15 Temmuz gecesi hangi askeri birliğin nereyi işgal edeceği, kimlerin derdest edileceği tek tek planlandı ve görev dağılımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Albay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı ve Koramiral Ömer Faruk Harmancık da bu villada yapılan toplantılara katıldı.

8 AYDA 23 GİZLİ TOPLANTI YAPILDI

Darbe hazırlıkları kapsamında, örgütün sivil imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile rütbeli askerlerden oluşan heyetler, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt merkezine adeta mekik dokudu. Tespit edilebilen en az 23 üst düzey gizli toplantı ile darbe planının detayları netleştirildi. 14-15 Kasım 2015'te ilk darbe toplantısı Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası; darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan mahrem imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan sivil-asker cunta heyeti kuruldu.

SON ONAY İÇİN SON ZİYARET

Takvimler 12 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe planına son onayı almak için bir kez daha Pensilvanya'ya uçtu. Elebaşının "son değerlendirmesi" ve "oluru" alındıktan sonra hızla İstanbul'a döndüler. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Normal şartlarda orada görevi bulunmayan birçok general ve üst düzey rütbeli, planı nihayete erdirmek için Hava Harp Okulu'nda bir araya geldi. 14 Temmuz günü ise darbenin kilit sivil isimleri operasyonu yönetmek üzere Ankara'ya geçti. 15 Temmuz gecesi için her şey kağıt üzerinde kusursuz görünüyordu. Ancak hainler, milletin direnişini hesaba katmamıştı.