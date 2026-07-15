Darbecilerin ortaya koyduğu mekanizmalar yok edilmeli

"Siyasi ve Hukuki Yönleri ile 10. Yılında 15 Temmuz" adlı sempozyumun açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Darbelerin geri püskürtülmesi, başarısızlığa uğratılması kadar darbeci zihniyetin ortaya koyduğu mekanizmalara ve uygulamalara da son verilmesi gerek. Bu bağlamda yeni ve sivil anayasa konusu, 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan aziz milletimize karşı yerine getirilmesi gereken tarihi bir vefa borcudur" diye konuştu.

DARBE UYARISI

Hain darbe gecesi Meclis Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman ise, "O gece biz Meclis'i şehitlik duygusu ile açtık. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal hareketidir. Bu hadise FETÖ hadisesi değildir. FETÖ bir kukladır. Senaryoda rejisörlük dışarıya aittir. Bugün yine kımıldanmalar görüyoruz. Türkiye'nin kalkınması olduğu zamanlar müdahale ediyorlar, gelişmemizi istemiyor" değerlendirmesini yaptı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ise, "O gece Cumhurbaşkanı'nı aradım, konuştuk planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile ahit yaptık. Ölmek var dönmek yok dedik" ifadelerini kullandı.