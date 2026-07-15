Dev FETÖ operasyonunda 704 şüpheli gözaltında
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik pazartesi günü 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında işlem yapılan 973 şüpheliden 704'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 269 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında 170 aktif kamu personeli, 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç kamu personeli ve 484 sivil şüpheli bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan biri emniyet amiri, biri komiser, biri jandarma, 94'ü polis memuru olarak görev yapan 97 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Adalet Bakanlığı teşkilatında görev yapan biri zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru, 5'i serbest avukat 14 şüpheli gözaltına alındı.