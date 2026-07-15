Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: FETÖ’ye karşı her türlü çalışma gece-gündüz yürütülüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Polonya'nın Przemysl şehrindeki tren istasyonunda basına demeç verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı geride bıraktığını hatırlatan Fidan, "15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin sarsılmaz iradesinin kararlılıkla ortaya konmasının FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynadığını vurgulayarak, "İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün gittiği ülkelerde gayrimeşru, ajanlık ve Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yürüttüklerini kaydeden Fidan, şunları kaydetti:

"FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten, halkın seçtiği liderlere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp, gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer teklilerde de ve ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

FİDAN'IN KİEV ZİYARETİ

Fidan, Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu ile varacaklarını, hava sahasının kapalı olması nedeniyle gidiş-gelişlerini trenle yaptıklarını söyledi.

Geçen ay Moskova'yı ziyaret ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ilettiklerini belirten Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Rusya'nın savaşla ilgili perspektifini aldıklarını aktardı.

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini, NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlendiğini hatırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldığını belirten Fidan, Ukrayna konusunun merkezde olduğunu, bu konuda sürekli bir görüş alışverişi olduğunu dile getirdi.

Fidan, savaşın nasıl durdurulacağının en önemli meselelerden biri olduğunu belirterek, Avrupa'da bu konuda iki farklı yaklaşım bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin savaşı durdurmaya odaklandığını ifade eden Fidan, "Savaş çabaları nasıl desteklenir ve savaş nasıl durdurulur? İki ayrı kulvar var. Türkiye daha çok savaşın nasıl durdurulacağı kulvarında." dedi.

Kiev'e yapacakları ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve mevkidaşıyla görüşeceklerini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını da ileteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık İstanbul'da geçtiğimiz yıl. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var, bir araya getirişler var. Tahıl Anlaşması var, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin o dönem olmasının mümkün kılan. Bütün bunlar üstüne bina ederek gelmiş durumda. Ziyaretimin yürüyen o çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum."