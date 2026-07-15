Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa El Thani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyareti için Katar'a gitti. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Katar Emiri Temim bin Hamad El Sani'ye taziye dileklerini sundu. Erdoğan'a ziyarette eşlik eden eşi Emine Erdoğan da vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife El Sani'nin eşi Şeyha Moza bint Nasır'a taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da yer aldı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa El Thani, uzun süredir tedavi görüyordu. 74 yaşındaki El Thani 12 Temmuz'da hayatını kaybetmiş ve ülkede 4 günlük yas ilan edilmişti.

PAKİSTAN SAVUNMA KUVVETLERİ KOMUTANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti. Kabul, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa El Thani'nin vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkeye yapacağı ziyaret öncesinde Ankara Havalimanı'nda gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NA 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın görüşmede, bir süre önce rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sunduğu belirtildi.