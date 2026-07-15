FETÖ bir Truva atıdır, tetikte olmalıyız

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde ilk gözaltı talimatlarını veren ve örgütün gizli iletişim ağının deşifre edilmesinde görev alan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, o gece yaşananları SABAH'a anlattı. Adliyeye giderken hukuk kitaplarının ötesinde bir sorumluluk hissettiğini belirten Tuncay, "Adliye koridorları vatanın bağımsızlığı için bir siperdi. Devletin varlığına kasteden hainlere karşı duyduğumuz öfkeyi akılcı bir yargılama disiplinine dönüştürdük" dedi.

FETÖ'nün yalnızca bir terör örgütü değil, TSK'ya sızmış bir "Truva Atı" ve casusluk şebekesi olduğunu ifade eden Tuncay, devletin bu mücadeleyle önemli bir bağışıklık kazandığını ancak rehavete kapılmadan mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.

9227 KİŞİ TUTUKLANDI

15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 1.986 operasyon düzenlendi. 28.827 şüpheliden 26.396'sı gözaltına alındı, 9.227 kişi tutuklandı, 14.271 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2.898 kişi serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık oranı yüzde 37 olarak kaydedildi. Soruşturmalar kapsamında toplam 46.658 askeri personel hakkında işlem yapılırken, bunların 22.290'ını astsubaylar, 6.168'ini uzman çavuşlar ve 6.058'ini üsteğmenler oluşturdu. Ayrıca 31 tuğgeneral hakkında da işlem yapıldı.