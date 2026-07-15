FETÖ’nün izleri büyük ölçüde temizlendi

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında İrade Bizim Zafer Bizim" panelinde, 15 Temmuz'un demokrasiye etkileri ve FETÖ ile mücadele ele alındı. Panelde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi destansı bir direniş sergilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Duran, "Binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur" dedi.

HER ÜLKE İÇİN TEHDİT

Türkiye'nin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Duran, FETÖ yapılanmasının devlet içerisindeki izlerinin büyük ölçüde temizlendiğini belirtti. Yurt dışındaki FETÖ mensuplarının iadesine de değinen Duran, dost ülkelerden dayanışma ve vefa beklediklerini ifade ederek, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Panelde konuşan, 15 Temmuz gecesinin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Ayrı ayrı parmaklar var ama bilekte birleşiyorlar. İşte 15 Temmuz gecesi bilekte birleştik" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise milli birlik anlayışının geleceğin ortak hedefleri üzerine de inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da FETÖ'nün kendini yenilemeye çalıştığını belirterek, genç nesillerin benzer yapılara karşı korunabilmesi için güçlü rol modellere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.