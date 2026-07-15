Avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı: Ellerinde çiçekle ofise gitti

Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında, dernek çalışanlarıyla para trafiği belirlenen ve gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner'in MASAK raporlarına göre Levent'in çalışanlarına 73 milyon 500 bin lira gönderip 74 milyon 700 bin lira olarak geri aldığı tespit edildi. Haluk Levent'i ünlü biri ve hayırsever olduğunu ve bu nedenle tanıdığını söyleyen Güner, "Hatay depremi sonrasında yüklü miktarda bir bağış yapmıştım. Benim bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi" dedi.

ELLERİNDE ÇİÇEKLE OFİSE GİTTİ

2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent'in elinde çiçek buketiyle Levent'te bulunan ofisine geldiğini dile getiren Güner, "Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı" diye konuştu.

İKNA İÇİN HER YOLU DENEDİ

İfadeye göre Haluk Levent, avukat Ece Güner'i ikna etmek için her yolu denedi. Güner ifadesinde, Levent'in kendisini ısrarlarla tekrar tekrar aradığını, kendisinin ve ailesinin sağlığıyla ilgili "acıma hissi uyandıran hikayeler" anlattığını belirtti. Güner, " Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o İstinye Park'tan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakitim vardı. 300-400 bin dolar parayı Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla yolladım" dedi.

"ARKADAŞLAR SAHADA...."

Levent'in bu borcu dediği tarihte gönderdiği kişiler üzerinden ödediğini söyleyen Güner, "İki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını, tekrardan iki haftalık borç olarak aynı benzer bedeli benden transfer olarak istedi. Ben de aynı şekilde bana göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Neden bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bana bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi" dedi.

TEKNOLOJİ PARK YALANI

Levent'in kendisine Ankara'da Ahbab derneğini öncülüğünde büyük bir teknoloji parkının kurulacağını ve bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini ve bu iş adamının da 3 milyon dolar civarında yardımı olacağından bahsettiğini aktaran Güner, "Bu iş adamının daha sonra vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi. Ahbab derneği olarak bu projeyle ilgili bir çok taahhütte bulunduklarını gerçekleştiremezlerse dernek adına büyük bir yıkım olacağını ve davalar açılabileceğini, derneğinin isminin kirlenebileceğini söyleyerek ilk etapta 3 milyon dolar borç istedi" dedi.

GERİ ÖDEYİNCE YİNE VERDİ

Kendisinde bu kadar para olmadığını söylediğini aktaran Güner, "Uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Ben de daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta bana yollamış olduğu başak bir şahıslara ait iban numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim. Bahsettiği iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti" diye konuştu.

BORCU ÖDEMEDİ YİNE BORÇ İSTEDİ

Bir ay geçtikten sonra borcunu ödemediğini, kendisine bahaneler sunduğunu ve 3 ay sonra borcunu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattığını dile getiren Güner, "Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Sonra tekrar borç para talebinde bulundu. 3-5 kalemde verdiğim 1 milyon dolar borcun üzerine bana vermiş olduğu ibanlara toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak yolladım. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar borç vermiş oldum. Bunu tutanak altına aldık. Sonra da bana aynı ibanlar üzerinden dolar kuru hesaplanarak TL olarak geriye ödedi.