Herkes sustu SABAH gerçekleri yazdı

6 Şubat depremleri mağdurları için topladığı yardımlarla ilgili başlatılan Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi.

Daha önce 22 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında dün İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

Soruşturmadaki tespitlere göre, CHP'li Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunun, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Sur Müzik Yapım isimli şirketi paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü.

Berkant Acil'in kontrolünde olan ve bilirkişi raporuyla usulsüzlüklerin tespit edildiği değerlendirilen; İstanbul merkezli şirketler, Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik ve Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon olmak üzere toplam 4 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerinin kayyum olarak atanması talebinde bulunuldu.

Soruşturmada ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel banka hesabına aktarıldığı, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına yönlendirildiği, böylece bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Öte yandan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce İstanbul Çekmeköy'deki bir tır garajından VIP aracına binip gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

SABAH UYARMIŞTI

SABAH ve GÜNAYDIN, Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda yayımladığı haber ve yazılarda çeşitli iddiaları gündeme taşıdı.

2010 yılında yayımlanan "Haluk Levent'in organize işleri" başlıklı haberde, Levent'in çek ve senet dolandırıcılığı ile tefeci bağlantısına ilişkin iddialar ile gözaltına alındığı soruşturma yer aldı.

2023 yılında ise GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, "Sizleri bir kenara not ettik" başlıklı yazısında Haluk Levent ve Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'u eleştirdi. Aynı dönemde Deniz Akkaya'nın, "Ahbap sorumluları faturada sahtekârlık yapmamızı istedi" iddiasına ilişkin açıklamaları da GÜNAYDIN'da haberleştirildi.

ESKİ ŞOFÖRÜNDEN İTİRAF

Bu arada, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Banka hesaplarının Levent'in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını söyleyen şoför, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini belirtti. Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını söyleyen Çetin, kendi banka hesabı üzerinden Levent için kumarhane jetonu alındığını, bu işlemlerde dikkatini çeken tutarların 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, bazı ödemelerin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını itiraf etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporunda, AHBAP Derneği ile organik bağı olan dernek yöneticilerinin milyarlık hacimleri de yer aldı. Dernek kurucularından Alper Çelik'in 1,5 milyar TL, dernek çalışanı Zafer Yay'ın 3 milyar TL, Levent'in solisti ve yardımcılarından Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Levent'in; dernek kurucusu Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 arasında 990 milyon liralık yasal ve yasa dışı bahis oynadığı, bu paranın 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Alper Çelik'in hesaplarından ayrıca şans oyunları firmalarına 280 milyon TL, aracı kurumlara ise 68 milyon TL aktarıldığı belirlendi. Öte yandan Levent'in bir salonda kumar oynadığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

MİLYARLIK VURGUNU GÖRMEK İSTEMEDİLER

Deprem bağışlarıyla ilgili tartışmaların ardından TÜRMOB, AHBAP Derneği hakkında hazırlanan sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, incelenen dönemlerde banka hesapları ve muhasebe kayıtları üzerinden gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlüğe ilişkin bir bulguya yer verilmediği kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise, şüpheliler arasında gelir profilleriyle uyumsuz görülen milyarlık yoğun para transferleri ile açıklama muhtaç işlem bulunduğu belirtilmişti.