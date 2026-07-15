İletişim Başkanı Duran: “Büyük destan yazıldı”

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tünelini ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Duran, 15 Temmuz'un 10. yılını anarken milletin o gece göstermiş olduğu direniş destanını, milli iradesine sahip çıkma destanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarıyla meydanlara dökülen ve 253 şehit verilen geceyi hatırlatan bu çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Duran, 15 Temmuz'un millet için çok önemli bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı." diye konuştu.

"O GECEYİ TEKRAR YAŞADIK"

"Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz." diyen Duran, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda müthiş bir kalkınma hamlesi içine girdiğini söyledi. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gurur ve onurla andıklarını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla anma programlarının koordinasyonunun İletişim Başkanlığınca yürütüldüğünü kaydetti. Burhanettin Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, burada Kızılay'daki örneğinde gördüğünüz üzere Valiliklerimizle birlikte yapmış olduğu bu çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım. Her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu."