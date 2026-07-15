‘İrade bizim zafer bizim’
Türkiye, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin çıplak elleriyle yazdığı demokrasi destanının 10. yıldönümünü idrak ediyor. 14 Temmuz itibarıyla başlayan ve bugün gece yarısına kadar sürecek olan anma programları kapsamında, 81 ilde meydanlar bayraklarla donatıldı. Şehitlerimizi anmak ve gazilerimize minnetimizi sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, ülkenin dört bir yanında eşzamanlı olarak hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki dev buluşması ve yurdun dört bir yanında milyonların katılımıyla tarihi bir vefa örneğine sahne olacak. Anma programlarının bu yılki en büyük adresi, bugün saat 18.00'de Ankara Başkent Millet Bahçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ve yaklaşık 20 bin vatandaşın katılması beklenen törenlerde, milli iradeye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı 81 ilin meydanlarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlanacak.