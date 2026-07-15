RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’ten 15 Temmuz mesajı: Asil milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmemiştir

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sanal medya hesabından mesaj yayımladı. Daniş, "15 Temmuz gecesi yayıncı kuruluşlarımız, silahların gölgesinde milletimizin haber alma hakkını kararlılıkla korudu. Ekranlar yalnızca görüntü taşımadı; milletimizin cesaretini, sesini ve milli iradesini tüm Türkiye'ye ulaştırdı. Demokrasi nöbetine yayınlarıyla omuz veren tüm medya mensuplarımıza ve yayıncı kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN ZAFERİDİR'

Daniş, "15Temmuz; yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği tarih değildir. 15 Temmuz; milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı şanlı bir direnişin adıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın bu yıl için belirlediği 'İrade Bizim, Zafer Bizim' ifadesi, yalnızca bir slogan değil; 15 Temmuz gecesinin ruhunu özetleyen tarihi bir hakikattir. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmemiştir. Bu duruş, tesadüfi değildir. Malazgirt'te vatanı yurt yapan, 'Çanakkale geçilmez' dedirten ve İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran irade neyse; 15 Temmuz gecesi de sokaklara, meydanlara ve havaalanlarına akarak aynı kararlılığı gösteren irade odur. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar bu millet aynı inançla ayağa kalkmayı bilmiştir. Zaman değişmiş, yöntemler değişmiş, saldırılar değişmiş ama istiklalimize bağlılığımız hiç değişmemiştir" açıklamasında bulundu.

'MEDYA KURULUŞLARI HAYATİ ROL ÜSTLENDİ'

15 Temmuz gecesinde darbecilerin iletişim alanını da hedef aldığını vurgulayan Daniş, TRT stüdyolarına, Türksat kampüsüne ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıların bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Daniş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından milletimize yaptığı tarihi çağrı, bu mücadelenin dönüm noktası oldu. Teknolojinin en mütevazı imkanı, millet iradesini harekete geçiren tarihi bir çağrıya dönüştü; milyonlar meydanları doldurarak darbecilere geçit vermedi" değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşlarının o gece büyük sorumluluk ve cesaret örneği sergilediğini belirten Daniş, "Milletimizin haber alma hakkını kesintisiz şekilde koruyan yayınlar, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında hayati bir rol üstlendi. O gece, ekranlar yalnızca görüntü aktarmadı; milletimizin cesaretini, sesini ve milli iradesini tüm Türkiye'ye taşıdı" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ MEDYA, GÜÇLÜ TOPLUMUN TEMELİDİR'

RTÜK olarak yayıncılığın her şart altında hakikatin, milli iradenin ve demokrasinin yanında durması gerektiğine inandıklarını belirten Daniş, "Çünkü güçlü medya, güçlü toplumun; güçlü toplum da güçlü devletin en sağlam temellerinden biridir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Mücadelemizin kahraman şehitlerini, hakikat uğruna can veren basın mensuplarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birliğimizi daim, devletimizi kaim, demokrasimizi güçlü eylesin. Ve bugün, on yıl önce olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz: İrade Bizim, Zafer Bizim" açıklamasında bulundu.