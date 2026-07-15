SABAH’a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek: “O gece yaklaşık 10 bin belediye personelimiz sokaktaydı”

Melih Gökçek, FETÖ'cülerin saldırılarının 15 Temmuz gecesi özellikle Ankara ve İstanbul'da gerçekleştiğini, Ankara'da ana hedeflere bombalar atılırken, helikopterle kurşun yağdırıldığını, gece boyu mücadele verdiklerini söyledi.

"O GECE YAKLAŞIK 10 BİN BELEDİYE PERSONELİMİZ SOKAKTAYDI"



Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları şöyle anlattı:



"Telefonla Ankara'daki Büyükşehir Belediyesi personelinin önde gelenlerini tek tek telefonla arayarak Ulus'ta buluşmaya davet ettim. Yetkili elemanlarıma Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ne kadar kamyon, otobüs, binek aracı ve iş makinesi varsa hepsini Ankara'nın caddelerine indirmeye davet ettim. O gece yaklaşık 10 bin belediye personelimiz sokaktaydı."

"Darbe gecesi en önemli Ankara'da Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı idi. Tank taburunun önünü belediyenin çeşitli araçlarıyla tankların dışarı çıkmaması için kapattık. Ayrıca halkı oraya yığdık. En çarpıcı nokta Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı'nın bana gönderdiği haberdi. Komutan 'Melih Bey'e söyleyin. Biz tankların teknik bir parçasını bir depoda topladık. Belediye personelinden adam göndersin. Kapıda nöbet tutsunlar. Bir tankları Ankara'ya çıkaracağız' dedi… Tankların hareketini böylelikle engellemiş olduk."

"Ankara'nın çeşitli yerlerinde çeşitli önlemler aldık. Silahlı terör örgütü FETÖ mensuplarının darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda polisler altı şehit vermişlerdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar, 'İki tarafta iki kapımız var. Acilen iki tarafı da fiş makineleri ve kamyonlarla kapatın' diye ricada bulundular. İki tarafı da kapattım. Emniyet mensupları içeriye giren zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) teslim aldılar. Geriye kalan işgalci darbeciler kaçmak zorunda kaldı."

"BELEDİYE OTOBÜSLERİYLE YOLLAR KAPATILDI"

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal beni aradı ve külliyeye gelen üç ayrı noktayı araçla kapatmamı rica etti. Genel Sekreter yardımcıma talimat verdim. Üç noktada belediye otobüsleri ile yolların kapatılmasını istedim. Üç noktada da araçları dizerek kapatmalarını ve araçların anahtarlarını üzerinden alarak orayı terk etmelerini istedim. Çünkü darbeciler zor kullanabilirlerdi. Darbeden sonra külliyedeki programda Ramazan Bal bana 'Başkanım bizi 15 dakika ile kurtardın' dedi."

"DOZER ŞOFÖRÜNE ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER VE KAPIYI KIRIP İÇERİYE GİRDİLER"



"Darbenin merkezi hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin altındaki Jandarma Genel Komutanlığı idi. Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, Jandarma Genel Komutanlığı'nın etrafına polisleri dizdi. 15-20 polisle jandarmayı binadan kıpırdatmadı. Benden içeriye girebilmek için iki dozer istediler. Dozer şoförüne çelik yelek giydirdiler ve kapıyı kırıp içeriye girdiler. Subayların don gömlek bahçeye dizildiği manzarayı orada gördük."

"POLİS ÖNDE, BİZ ARKADA DARBECİLERİ TÜRKSAT'TAN UZAKLAŞTIRDIK"



"Polis istihbarattan talep geldi. Melih bey 'Türksat işgal edildi. Kurtarmaya gidiyoruz. Sivil destek istiyoruz" dediler. Bunun üzerine AK Parti Gölbaşı Teşkilatı ile görüştüm. Onlara dört körüklü otobüs gönderdim. Ayrıca Ankara'dan çeşitli boyutlarda 50 araç gönderdim. Polis önde, biz arkada darbecileri Türksat'tan uzaklaştırdık."

"Oğlum Osman Gökçek, Beyaz TV'den halkı sokağa davet etti. Bu gece ertesi gün öğlene kadar toplam 18 televizyonda telefonla bağlanarak hem halkı sokağa çağırdım, hem de gelişmeler hakkında halka bilgi verdim. Osman Gökçek, Beyaz TV'deki konuşmayı yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte TRT'ye gitti ve TRT'yi darbecilerin elinden kurtardı."



"CUMHURBAŞKANIMIZ 'KAPAT TELEFONU' DEDİ. YARIM SAAT SONRA ESKİŞEHİR'DEN GELEN UÇAKLAR AKINCILAR'DA PİSTLERİ BOMBALADI"



Melih Gökçek, "15 Temmuz darbe girişimini öğrendiğinizde tepkiniz ne oldu? Bu darbe girişimini halka nasıl duyurdunuz?" şeklindeki sorumuza şöyle cevap verdi:

"İlk anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ile irtibat kurma şansımız olmadı. Kararları kendi başımıza kendi irademizle verdik. Ben o akşam ertesi günü öğlene kadar 18 televizyona çıkarak halkı sokağa davet ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştüğümüzde o bizim havaalanında toplanmamızı istedi. Derhal talimatını yerine getirdik. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanına kesinlikle Ankara'ya gelmemesini, havada uçakla gelirken kendisini düşürebileceklerini ısrarla söyledim."

"Sabaha karşı cumhurbaşkanımla tekrar telefonla konuştum. Ankara'da genelde durumu hakim olduğumuzu sadece Akıncılar'a müdahale edemediğimizi söyledim. Akıncılar'da uçakların görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktırdık ama uçakların kalkışını engelleyemedik. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyince 'Kapat telefonu' dedi. Yarım saat sonra Eskişehir'den gelen uçaklar Akıncılar'da pistleri bombaladı ve uçakların kalkışı böylelikle engellenmiş oldu…"

"FETÖ KONUSUNDA MÜCADELEMİZ HASSASİYETLE DEVAM ETMELİ"



Melih Gökçek, FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleşmesinin ülkemizi çok kötü etkileyeceğini hatırlatarak, "Türkiye FETÖ isimli siyasi fahişenin esiri olurdu. Türkiye'de demokrasi hayal olup ve Türkiye bir avuç teröristin oyuncağı olurdu" dedi.

Gökçek, "Benim kişisel kanaatim kesinlikle FETÖ tehlikesi devam ediyor. Devlet kurumlarından tasfiye edildiği kesinlikle söylenemez. Mücadelemiz hassasiyetle devam etmeli" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GEÇ OLSA FETÖ GERÇEKLERİNİ GÖRMESİ SEVİNDİRİCİ BİR HUSUS…"



Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Gökçek, "FETÖ-CHP ilişkileri konusunda belgeli tek kitap yazan kişiyim. Yazdığım kitapta özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖcülerin ilişkilerini tek tek belgeleriyle yayınladım. Kitap olarak bastım. Benim o tarihte yazdıklarımı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi itiraf ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geç olsa gerçekleri görmesi sevindirici bir husus…" ifadelerini kullandı.